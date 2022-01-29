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Общество29 января 2022 10:31

В 2022 году в Татарстане запланировали построить более 2,7 миллиона квадратных метров жилья

Этот план уже выполнен на 2,5%
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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К концу января в республике уже сдали 69 тысяч квадратных метров.

К концу января в республике уже сдали 69 тысяч квадратных метров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 января на республиканского совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в регионе в 2022 году запланировано построить 2 755 000 квадратных метров жилья.

По словам министра, к концу месяца этот план выполнен уже на 2,5% - сдано 69 тысяч квадратных метров.

Также он сообщил, что по республиканской программе в регионе капитальный ремонт в этом году проведут в 769 многоквартирных домах общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров. И на это потратят более 6,4 миллиарда рублей.

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