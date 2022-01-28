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Общество28 января 2022 13:28

30 января в Казани состоится праздник снежных фонарей

В ходе мероприятия горожанам расскажут об истории Русско-Немецкой Швейцарии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сбор участников состоится в 14:30 по адресу: улица Бари Галеева, 16.

Сбор участников состоится в 14:30 по адресу: улица Бари Галеева, 16.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 30 января, на берегу реки Казанка пройдет праздник снежных фонарей. Он начнется с экскурсии по особо охраняемой природной территории Русско-Немецкой Швейцарии, в ходе которой участники развесят на деревьях оригинальные кормушки для птиц и белок. После - они смогут слепить из снега небольшие башни, внутри которых будут находиться свечи.

Участие бесплатное. Сбор желающих намечен на 14.30 по адресу: улица Бари Галеева, 16. С собой можно взять резиновые перчатки, снежколепы, пульверизаторы с водой, свечи, термос с горячим напитком и перекус.

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