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Общество27 января 2022 10:43

В инфекционной больнице Набережных Челнов заняты 226 из 300 коек

67 пациентов медучреждения - дети
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обращаемость в приемный покой больницы резко увеличилась за последние полторы недели.

Обращаемость в приемный покой больницы резко увеличилась за последние полторы недели.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на четверг, 27 января, в инфекционной больнице Набережных Челнов заняты 226 из 300 коек. 67 пациентов медучреждения - дети, заявила главный врач по лечебным вопросам Татьяна Аглямова.

Обращаемость в приемный покой больницы увеличилась за последние полторы недели. В 90% случаев речь идет об острых респираторных заболеваниях.

- Мы считаем, что это, безусловно, связано с приходом на нашу территорию «омикрона». Имеются определенные особенности течения данного заболевания. Исходя из этого мы строим свои организационные и лабораторные мероприятия, - заметила Аглямова.

По словам врача, «омикрон» очень сложно отличить от обычных острых ОРЗ.

- Новая коронавирусная инфекция претерпела клинические метамарфозы. Сейчас превалирует клиника поражения верхних дыхательных путей, а также интоксикационный синдром: высокая температура, головная боль, сильная боль в горле, насморк, кашель, значительное увеличение лимфоузлов. Кишечные проявления бывают всего лишь в 10% случаях, - заявила Аглямова.

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