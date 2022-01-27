За сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа татарстанцев

Госпитализация накануне потребовалась 50 инфицированным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зафиксирован очередной антирекорд по числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 378 местных жителей, большинство из которых - казанцы (213 человек). Госпитализация накануне потребовалась 50 зараженным, сообщает в четверг, 27 января, Минздрав республики.

Отметим, что с начала пандемии COVID-19 выявили у 46 618 татарстанцев, 38 615 из которых выздоровели, а 1 576 - скончались. Среди последних жертв вируса - двое мужчин в возрасте 61 и 73 лет и четверо женщин в возрасте 48, 61, 69 и 79 лет.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 378 027 местных жителей, второй - 1 884 142. Ревакцинацию прошли 179 654 человека.