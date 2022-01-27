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Происшествия27 января 2022 10:18

Татарстанца подозревают в убийстве экс-супруга сожительницы

Свою вину мужчина признал полностью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Преступление произошло 23 января в Мензелинске.

Преступление произошло 23 января в Мензелинске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Мензелинска подозревают в убийстве экс-супруга сожительницы. По версии следствия, 23 января к подозреваемому и его возлюбленной приехал бывший муж последней. Недовольный этим мужчина уехал к другу, а когда вернулся обратно отозвал гостя в другую комнату, где между ними произошла драка.

В ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего несколько раз ножом. От полученный травм мужчина скончался на месте, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою вину татарстанец полностью признал. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте.

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