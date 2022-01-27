Татарстанца подозревают в убийстве экс-супруга сожительницы

Преступление произошло 23 января в Мензелинске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Мензелинска подозревают в убийстве экс-супруга сожительницы. По версии следствия, 23 января к подозреваемому и его возлюбленной приехал бывший муж последней. Недовольный этим мужчина уехал к другу, а когда вернулся обратно отозвал гостя в другую комнату, где между ними произошла драка.

В ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего несколько раз ножом. От полученный травм мужчина скончался на месте, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою вину татарстанец полностью признал. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте.