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Происшествия26 января 2022 13:37

Экс-главу «Октябрьского УБР» и экс-главного геолога «СНК» будут судить за коммерческий подкуп

Свою вину обвиняемые не признали
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-руководителя проекта ООО «Октябрьское УБР» и экс-главного геолога ООО «СНК» обвиняют, в зависимости от роли каждого, в шести эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в таковом. Свою вину мужчины не признали. Сейчас они находятся в СИЗО.

По версии следствия, в 2020 году «СНК» заключило договор на строительство нефтегазовых скважин на своих месторождениях с подрядчиком - «Октябрьское УБР», которое в свою очередь привлекло к освоению скважин субподрядчика. В 2020-2021 годах обвиняемые получили от последнего более шести миллионов рублей за приемку выполненных работ, угрожая в случае отказа несвоевременной оплатой оказанных услуг и прекращением сотрудничества.

- Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена в апреле 2021 года, после того как один из них получил от представителя фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Уголовное дело направлено в суд.