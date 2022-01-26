СУ СКР по Татарстану: жительница Казани выдумала ребенка, чтобы получить материнский капитал

Полученные незаконным путем деньги женщина планировала потратить на погашение кредита. Фото: Олег ЗОЛОТО

30-летнюю жительницу Казани подозревают в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, осенью 2020 года она предоставила в ЗАГС Перми ложные документы о рождении у нее ребенка вне стен больницы. После этого женщина получила займ в размере 483 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, но распорядилась им по своему усмотрению. Погасить кредит она планировала при помощи незаконно полученного материнского капитала.

Свою вину женщина признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.