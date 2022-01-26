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Происшествия26 января 2022 9:49

СУ СКР по Татарстану: квартиросъемщик убил арендодателя топором за просьбу съехать

Преступление произошло накануне в одном из домов по проспекту Ахметзянова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Следствие планирует обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Следствие планирует обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 25 января, в квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова в Казани было обнаружено тело 24-летнего парня с множественными рубленными ранениями. По подозрению в убийстве был оперативно задержан 34-летний житель Пестречинского района, который снимал у молодого человека квартиру.

Следствие установило, что потерпевший решил продать квартиру, в которой жил подозреваемый, но тот отказался съезжать. В день убийства хозяин жилья в очередной раз потребовал мужчину собрать свои вещи, что привело к драке, в ходе которой квартиросъемщик ударил арендодателя несколько раз топором, после чего скрылся.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.