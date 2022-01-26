За три года в экологию Татарстана было вложено 9,6 миллиарда рублей

В период с 2022 по 2024 годы в регионе планируется провести еще 64 мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что за три последних года на реализацию природоохранных мероприятий в Татарстане было потрачено 9,6 миллиарда рублей, большинство из которых - 6,6 миллиарда - выделили из федерального бюджета. Такие цифры накануне на брифинге назвал глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

В период с 2022 по 2024 годы в регионе планируется провести еще 64 мероприятия. Общий объем финансирования на это время составит 13,2 миллиарда рублей, 10 миллиардов из которых - средства федерального бюджета.

В ведомстве также отметили, что в 2021 году на татарстанцев, нарушающих природоохранное законодательство, было составлено более четырех тысяч протоколов и наложены штрафы на общую сумму в 52,3 миллиона рублей. В суды, в свою очередь, были направлены исковые заявления на общую сумму в 32,1 миллиона рублей.