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Происшествия25 января 2022 15:38

В Казани экс-мастера цеха за взрыв на газонаполнительной станции приговорили к условному сроку

В результате произошедшего один человек погиб, еще двое пострадали
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Как было объявлено в суде, ущерб от произошедшего превысил 2,4 миллиона рублей.

Как было объявлено в суде, ущерб от произошедшего превысил 2,4 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 46-летнего экс-мастера цеха газонаполнительной станции города Казани ООО «Газпром сжиженный газ» виновным по уголовной статье «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитет Татарстана.

Как было доказано, именно по вине осужденного, занимавшего указанную выше должность 12 июня 2020 года на станции произошла утечка сжиженного углеводородного газа. В результате чего топливо взорвалось. Один рабочий погиб на месте, еще двое пострадали. Ущерб, который был нанесен предприятию, превысил 2,4 миллиона рублей.