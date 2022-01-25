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Общество25 января 2022 12:07

Поликлиники Марий Эл прекратили плановую медпомощь из-за сложной эпидситуации с COVID-19

Освободившийся персонал привлекут к оказанию экстренной неотложной помощи
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Скорую помощь в регионе стали вызывать в четыре раза чаще, а врачей на дом к пожилым пациентам – в пять раз.

Скорую помощь в регионе стали вызывать в четыре раза чаще, а врачей на дом к пожилым пациентам – в пять раз.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Марий Эл принял решение прекратить осуществление плановой медицинской помощи в поликлиниках региона. Причина этого - резкий прирост числа зараженных коронавирусом. Освободившиеся врачи-специалисты будут оказывать экстренную неотложную помощь в медучреждениях и на дому.

В ведомстве отмечают, что местные жители стали вызывать "скорую" в четыре раза чаще, а врачей на дом к пожилым пациентам – в пять раз чаще. Коэффициент распространения вируса в регионе по данным на 24 января составил 2,27.