Поликлиники Марий Эл прекратили плановую медпомощь из-за сложной эпидситуации с COVID-19

Скорую помощь в регионе стали вызывать в четыре раза чаще, а врачей на дом к пожилым пациентам – в пять раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Марий Эл принял решение прекратить осуществление плановой медицинской помощи в поликлиниках региона. Причина этого - резкий прирост числа зараженных коронавирусом. Освободившиеся врачи-специалисты будут оказывать экстренную неотложную помощь в медучреждениях и на дому.

В ведомстве отмечают, что местные жители стали вызывать "скорую" в четыре раза чаще, а врачей на дом к пожилым пациентам – в пять раз чаще. Коэффициент распространения вируса в регионе по данным на 24 января составил 2,27.