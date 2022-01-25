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Общество25 января 2022 4:46

На транспортный грант для студентов Татарстана выделено 60 миллионов рублей

Его получат почти шесть тысяч учащихся вузов и ссузов региона
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Претендовать на выплату могут отличники и социально активные студенты.

Претендовать на выплату могут отличники и социально активные студенты.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане отобрали почти шесть тысяч студентов, которым предоставят транспортный грант. На эти цели в регионе направлены 60 миллионов рублей, сообщила замглавы Минмолодежи республики Софья Мустафина.

Напомним, претендовать на выплату могут отличники и социально активные студенты. Учащимся, прошедшим отбор, выдается специальная карта, на которую поступают денежные средства. В частности, в Казани студентам предоставляется по 11 тысяч рублей.