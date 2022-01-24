В Чебоксарах на 20 рублей подорожает стоимость питания в школах и детсадах

При этом, ребята из льготной категории, многодетных и малообеспеченных семей, будут по-прежнему питаться бесплатно, так же, как и ученики с 1 по 4 классы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Последствия инфляции и роста цен на социально-значимые продукты добрались до детского питания в Чебоксарах. Из-за этого в городских школах и детсадах оно подорожает в среднем на 20 рублей.

Как сообщила на планерке начальник управления образования столицы Чувашии Елена Сахарова, по итогам опроса 30 тысяч родителей стало понятно, что большинство из них за такое повышение ради сохранения качества блюд для детей.

Поэтому было принято решение, что при 12-часовом пребывании в детсаду ребенка в возрасте от 1 до 3 лет стоимость родительской платы увеличивается с 114,9 до 138,1 рублей, а для ребенка от 3 до 7 лет – с 115 до 138,2 рублей.

А завтраки в младших классах будут стоить 25 рублей, обеды – 65 рублей. Ученикам же 5-11 классов за них придется выложить 30 рублей, за обеды – 72 рубля. Таким образом, для младшеклассников питание подорожает на 15 рублей, а для более взрослых школьников – на 17 рублей.

При этом, ребята из льготной категории, многодетных и малообеспеченных семей, будут по-прежнему питаться бесплатно, так же, как и ученики с 1 по 4 классы.

- В последний раз стоимость питания в учебных учреждениях столицы Чувашии повышалась в 2018 году, и сейчас она ниже, чем в других городах Приволжского федерального округа, - также отметили в администрации Чебоксар.