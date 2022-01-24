Рост заболеваемости коронавирусом более чем в два раза зафиксировали в Ульяновской области

Ежесуточно в регионе выявляется свыше 300 новых случаев заражения . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне распространения штамма «омикрон» в регионе за последнюю отчетную неделю, по сравнению с предыдущей, зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом – более чем в два раза. Об этом 24 января сообщил зампред правительства Ульяновской области Сергей Кучиц.

По его словам, сейчас медики регистрируют рост числа заразившихся среди детей всех возрастов, а 80% пациентов ковидных стационаров – не привитые люди старше 60 лет. Ежесуточно в регионе выявляется свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом.

- Нельзя считать «омикрон» обычной простудой. Новый штамм в 5-7 раз заразнее, чем другие. Заболевший становится источником инфекции через 24-36 часов, при этом инкубационный период составляет около двух суток. То есть, пациент, не имея клинических проявлений, уже в первые сутки болезни является источником инфекции для окружающих. При этом нельзя исключить перекрестное заражение, когда человек может заразиться одновременно «омикрон» и «дельта», либо одним из штаммов и вирусом гриппа. Это утяжеляет течение заболевания, особенно при наличии хронических болезней и отсутствии вакцинации. Привитые люди переносят заболевание гораздо легче, - заявил Cергей Кучиц.

В свою очередь, как объяснил глава Минздрава области Александр Гашков, клиническая картина течения коронавируса не изменилась, за исключением скорости заражения. Если ранее все в семье заболевали в течение одной-двух недель, то теперь это один-три дня. При этом отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа сейчас сложно, симптомы похожи: лихорадка до 40 градусов, сухой кашель, выделения из носа, резкая слабость, потеря аппетита и проблемы с желудочно-кишечным трактом.