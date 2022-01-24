Бюджет Казани в 2021 году на закупках сэкономил более 1,5 миллиардов рублей

Дирекция по конкурентной политике и закупкам города отклонила 221 заявку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году объем муниципальных закупок в Казани увеличился на 35%, по сравнению с 2020-м. Было заявлено 1 083 аукциона на 8,9 миллиарда рублей. В целом городу удалось вернуться к показателям активности допандемийного периода, сообщил 24 января на совещании «деловой понедельник» руководитель дирекции по конкурентной политике и закупкам города Ильшат Салимзянов.

По его словам, общая экономия на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города составила более 1,5 миллиардов рублей. Это на 44% больше, чем в предыдущем году.

- В связи с введением новых и изменением действующих нормативно-правовых актов в сфере импортозамещения в 2021 году снизилось среднее количество участников на торгах, и увеличилась доля отклоненных заявок на участие в конкурентных процедурах, - сказал Салимзянов.

Доля отклоненных заявок – 6,5%, что на 18% больше, чем годом ранее. Всего отклонена 221 заявка.