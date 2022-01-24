Мэр Набрежных Челнов Наиль Магдеев поручил эвакуировать машины, которые мешают чистить улицы от снега

Наиль Магдеев: "Для того и существует управляющая компания, чтобы убирать снег, других функций кроме обслуживания жилья у нее нет". Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этот понедельник, 24 января, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал работу некоторых управляющих компаний, которые вместе дорожниками должны очищать от последствий сильного снегопада улицы и дворы.

- По основным улицам порядок есть, у нас проблемы по межквартальным проездам, дворам, по ряду управляющих компаний. Вы не стесняйтесь, с привлечением службы ГИБДД работайте. Желание, чтобы вычищено было есть, а автомобили убирать не хотят. Не может весь город одного-двоих ждать, как в случае с гражданином, который не пропускал автомобиль скорой помощи. Выставляйте знаки за сутки и вычищайте все дублеры, - поручил эвакуировать мешающие очистке улиц машины градоначальник. - Мы частный бизнес уважаем, но и они должны уважать права жителей и граждан на своевременную уборку. Для того и существует управляющая компания, чтобы убирать снег, других функций кроме обслуживания жилья у нее нет.

Как сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов, очистка от снега автомобильных дорог в городе продолжается круглосуточно, ежедневно на них выходит более 100 единиц техники и порядка 90 рабочих.