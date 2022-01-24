Татарстанца подозревают в убийстве жителя Волгограда, приехавшего на заработки

Преступление произошло 20 января у одного из домов на улице Тукая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летнего жителя Нижнекамска подозревают в убийстве 36-летнего волгоградца, приехавшего в Татарстан на заработки. По версии следствия, 20 января ранее незнакомые мужчины поругались у дома на улице Тукая. В ходе ссоры, подозреваемый удрал потерпевшего ножом и скрылся. Последний сумел пройти несколько метров, после чего упал и умер,

Свою причастность к преступлению нижнекамец признал частично. Сейчас он находится в СИЗО.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по республике.