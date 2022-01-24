В Татарстане прораба обвиняют в травме, полученной работником при падении с высоты

Инцидент произошел летом 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний житель Татарстана, работавший прорабом во время ремонта моста на автодороге «Казань – Ульяновск – Татарское Бурнашево», обвиняется в нарушении правил безопасности. По версии следствия, летом 2021 года он допустил к работе 38-летнего мужчину без без нужной квалификации, не обеспечив его к тому же индивидуальными средствами защиты. Как итог - рабочий потерял равновесие, упал на землю с высоты порядка 3,4 метра и сломал позвоночник.

От дачи показаний обвиняемый отказался. Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.