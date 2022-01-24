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Происшествия24 января 2022 12:42

В Татарстане прораба обвиняют в травме, полученной работником при падении с высоты

От дачи показаний мужчина отказался
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Инцидент произошел летом 2021 года.

Инцидент произошел летом 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний житель Татарстана, работавший прорабом во время ремонта моста на автодороге «Казань – Ульяновск – Татарское Бурнашево», обвиняется в нарушении правил безопасности. По версии следствия, летом 2021 года он допустил к работе 38-летнего мужчину без без нужной квалификации, не обеспечив его к тому же индивидуальными средствами защиты. Как итог - рабочий потерял равновесие, упал на землю с высоты порядка 3,4 метра и сломал позвоночник.

От дачи показаний обвиняемый отказался. Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.