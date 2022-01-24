Татарстан побил свой антирекорд по числу больных коронавирусом

Госпитализация потребовалась 40 больным. Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Татарстане выявлено рекордное за все время пандемии число зараженных коронавирусом - 297. Большинство больных - жители Казани (126 человек), Набережных Челнов (46), Зеленодольского (20) и Чистопольского (12) районов. Госпитализация потребовалась 40 больным, сообщает региональный Минздрав.

По последним данным, в республике выявлено 45 525 больных коронавирусом, 38 302 из которых выздоровели, 1 561 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса получили 2 357 302 местных жителя, второй - 1 884 121. Ревакцинацию прошли 173 239 татарстанцев.