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Общество24 января 2022 9:20

Глава Чувашии распорядился о переводе совещаний в дистанционный формат

Олег Николаев отметил «взрывной» рост числа заболевших коронавирусом в республике
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В прошедшие выходные количество госпитализированных больных коронавирусом в регионе увеличилось на 30%, а количество амбулаторных больных – на 50%.

В прошедшие выходные количество госпитализированных больных коронавирусом в регионе увеличилось на 30%, а количество амбулаторных больных – на 50%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в прошедшие выходные количество госпитализированных больных коронавирусом в регионе увеличилось на 30%, а больных, оставленных на домашнем лечении – на 50%. В связи с этим он дал распоряжение максимально перевести все совещания в дистанционный формат.

В предстоящие сутки в республике ожидают выявление более 230 случаев коронавируса. Глава Чувашии попросил при возможности отменить массовые мероприятия, а в случае проведения – строго соблюдать ограничительные меры.