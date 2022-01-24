Глава Чувашии распорядился о переводе совещаний в дистанционный формат

В прошедшие выходные количество госпитализированных больных коронавирусом в регионе увеличилось на 30%, а количество амбулаторных больных – на 50%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в прошедшие выходные количество госпитализированных больных коронавирусом в регионе увеличилось на 30%, а больных, оставленных на домашнем лечении – на 50%. В связи с этим он дал распоряжение максимально перевести все совещания в дистанционный формат.

В предстоящие сутки в республике ожидают выявление более 230 случаев коронавируса. Глава Чувашии попросил при возможности отменить массовые мероприятия, а в случае проведения – строго соблюдать ограничительные меры.