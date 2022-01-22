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Происшествия22 января 2022 9:05

Жительница Казани умерла после того, как ее защемило дверями троллейбуса и протащило по дороге

Водитель общественного транспорта не заметил, что пассажирке нужна помощь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 10:00 в субботу, 22 января, на остановке возле дома №4 по улица Кулагина в Казани пенсионерку защемило дверями троллейбуса. Водитель не заметил этого и продолжил движение, протащив женщину еще несколько метров. От полученных травм горожанка скончалась на месте.

- В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествие. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.