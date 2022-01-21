В Чувашию поступит 960 доз вакцины от коронавируса для подростков

Когда именно препарат будет распределен по медучреждениям региона, не сообщается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», которая поступит в Чувашию, будет состоять из 960 доз. Об этом стало известно в ходе очередного заседания оперштаба региона по борьбе с инфекцией.

- Тренды, которые формируются, говорят о том, что молодое поколение, младше 18 лет более подвержены штамму «Омикрон». По возможности надо убедить ребят, чтобы они себя защитили, - заметил глава республики Олег Николаев.

Когда именно препарат будет распределен по медучреждениям региона, не сообщается.