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Общество21 января 2022 14:37

В Чувашию поступит 960 доз вакцины от коронавируса для подростков

Глава республики отметил, что подростки особенно подвержены новому штамму инфекции - «омикрону»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Когда именно препарат будет распределен по медучреждениям региона, не сообщается.

Когда именно препарат будет распределен по медучреждениям региона, не сообщается.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», которая поступит в Чувашию, будет состоять из 960 доз. Об этом стало известно в ходе очередного заседания оперштаба региона по борьбе с инфекцией.

- Тренды, которые формируются, говорят о том, что молодое поколение, младше 18 лет более подвержены штамму «Омикрон». По возможности надо убедить ребят, чтобы они себя защитили, - заметил глава республики Олег Николаев.

Когда именно препарат будет распределен по медучреждениям региона, не сообщается.