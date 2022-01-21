В Набережных Челнах за 2021 год число пожаров увеличилось на 51%

на пожарах за прошедший год погибли 178 человек. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

На совместной коллегии Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Татарстана было заявлено, что в регионе за 2021 год произошло 6 094 техногенных пожара, что на 1,6% больше по сравнению с отчетным периодом за 2020-й. Так, во время них погибли 178 человек, что на 9,2% больше чем в предыдущем году. В частности, на пожарах стали чаще гибнуть дети. Увеличение в два раза - с 3 до 6 детей.

При этом, огонь в 2021 году нанес ущерба на 369 миллионов рублей, спасено же материальных ценностей на сумму 1,7 миллиарда.

По данным главы МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина, среди муниципалитетов большой прирост за 2021 год по числу произошедших пожаров показали Набережные Челны – на 51%, а также Тукаевский район – 99% прироста.

- Суммарный годовой прирост по пожарам только двух муниципальных образований в четыре раза превышает годовой прирост всей республики, - сказал Хабибуллин. - Одна из причин гибели людей на пожарах - это изменения условий жизни людей в период пандемии коронавируса. инфекции. Гибели 62% граждан способствовало состояние алкогольного опьянения.

В связи с последним глава МЧС Татарстана видит еще одно направление работы ведомства - усиление профилактической работы в жилом секторе и в первую очередь в местах проживания людей, находящихся в социально опасном положении, внедрение новых современных технологий, в частности установке автономных дымовых пожарных извещателей.