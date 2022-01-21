В Набережных Челнах за интим с несовершеннолетней задержали доцента КФУ

По словам мужчины, отношения между ним и девочкой были по добровольному согласию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мать12-летней школьницы из Набережных Челнов написала заявление в правоохранительные органы, когда узнала о взрослом друге дочери. Как поняла женщина со слов школьницы, у нее есть взрослый приятель, с которым она уже некоторое время вступает в интимные отношения и эти "свидания" происходят в автомобиле мужчины.

Правоохранители по описанию быстро вычислили тот самый автомобиль, а также его владельца. Им оказался 35-летний доцент местного филиала КФУ, кандидат наук. Во время допросов мужчина заявил, что отношения между ним и девочкой были по добровольному согласию, сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

Он также пояснил, что сейчас следствие выясняет подробности этого дела, в том числе и информацию о том, что несовершеннолетняя, которая по внешним признакам выглядит на 16-17 лет, имела не одного взрослого ухажера.