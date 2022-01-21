В 2022 году пожарным Татарстана повысят зарплату

Это будет сделано согласно постановлению Кабмина республики. Фото: Ольга Крыльцова

В Казани прошло заседание совместной итоговой коллегии Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Татарстана.

На нем начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин сообщил, что, согласно постановлению Кабмина республики, будет повышена зарплата пожарным и диспетчерам службы «112» - до 32 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ее повысят и местным спасателям – в среднем на 4-5 тысяч рублей.

По словам Хабибуллина, на это из бюджета Татарстана выделено 206 миллионов рублей.