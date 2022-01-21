В Чувашии выявлено шесть случаев заражения «омикроном»

Ранее сообщалось, что в случае необходимости в регионе будут развернуты еще две тысячи коек для зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, в Чувашии выявлено шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием «омикрон». Все больные - взрослые люди, заявил на заседании оперативного штаба глава Минздрава республики Владимир Степанов.

Напомним, о первом случаи заражения «омикроном» в регионе стало известно 18 января. Комментируя это, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае необходимости, республика готова развернуть две тысячи дополнительных коек для инфицированных.