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Общество21 января 2022 8:31

В Чувашии выявлено шесть случаев заражения «омикроном»

Все инфицированные - взрослые люди
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее сообщалось, что в случае необходимости в регионе будут развернуты еще две тысячи коек для зараженных.

Ранее сообщалось, что в случае необходимости в регионе будут развернуты еще две тысячи коек для зараженных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, в Чувашии выявлено шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием «омикрон». Все больные - взрослые люди, заявил на заседании оперативного штаба глава Минздрава республики Владимир Степанов.

Напомним, о первом случаи заражения «омикроном» в регионе стало известно 18 января. Комментируя это, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае необходимости, республика готова развернуть две тысячи дополнительных коек для инфицированных.