Валентина Матвиенко вручила Минтимеру Шаймиеву медаль 25 лет Совету Федерации

Матвиенко прибыла в Казань 20 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В день 85-летнего юбилея первого президента Татарстана, а сейчас Госсоветника республики Минтимера Шаймиева в Казань прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она вручила юбиляру памятную медаль 25 лет Совету Федерации.

- Вы внесли огромный вклад в улучшение качества жизни людей в регионе, укрепление демократических и правовых основ России, возрождение ее уникального исторического наследия, - сказала Матвиенко поздравляя Шаймиева.

По ее словам, с первым президентом Татарстана ее связывает многолетняя работа, во время которой они вместе прошли непростой путь.

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