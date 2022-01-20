Житель Чувашии перевел двум подругам из Интернета почти 300 тысяч рублей

Потерпевший уверяет, что переводил девушкам деньги на дорогостоящие лекарств, аренду жилья, оплату сотовой связи и дорогу к нему - в Мариинско-Посадский район. Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летний житель Мариинско-Посадского района пришел в полицию Новочебоксарска и заявил, что две девушки, с которыми он общался в интернете обманом похитили у него почти 300 тысяч рублей.

Все началось в октябре 2021 года, когда после ссоры с подругой мужчина познакомился в сети с некой Ольгой. На третий день общения она попросила у нового приятеля 2,5 тысячи рублей в долг, спустя сутки - еще 50 тысяч рублей на лекарства для дочери, немного позже - 30 тысяч рублей на аренду квартиры в Чебоксарах.

Мужчина перестал общаться с Ольгой после того, как она в очередной раз отказалась встретиться.

10 декабря потерпевший познакомился в интернете уже с другой девушкой. Через пару дней она предложила приехать к нему в гости, но попросила оплатить ее расходы, в том числе пополнить баланс телефона. В итоге, мужчина перевел новой подруге почти 194 тысячи рублей.

На данный момент установлено, что номера телефонов, с которых мошенницы общались с потерпевшим, зарегистрированы в разных регионах. Их личности устанавливаются. К сожалению, потерпевший удалил переписки, которые бы помогли в установлении обстоятельств мошенничества, с дамами после того, как помирился со своей реальной подругой, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.