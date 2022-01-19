В Чувашии врачи экстренно прооперировали девочку весом 660 грамм

Сейчас ребенок идет на поправку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республиканской детской клинической больнице Чувашии экстренно прооперировали девочку весом 660 грамм, которая родилась на 24 неделе беременности. У недоношенного младенца возникла непроходимость кишечника.

Ранее такие операции в медучреждении выполнялись недоношенным детям со значительно большей массой тела. Однако это не помешало врачам спасти девочку. В данный момент она переведена в Президентский перинатальный центр для дальнейшего выхаживания.