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Общество19 января 2022 13:05

В Чувашии врачи экстренно прооперировали девочку весом 660 грамм

У недоношенного младенца возникла непроходимость кишечника
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас ребенок идет на поправку.

Сейчас ребенок идет на поправку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республиканской детской клинической больнице Чувашии экстренно прооперировали девочку весом 660 грамм, которая родилась на 24 неделе беременности. У недоношенного младенца возникла непроходимость кишечника.

Ранее такие операции в медучреждении выполнялись недоношенным детям со значительно большей массой тела. Однако это не помешало врачам спасти девочку. В данный момент она переведена в Президентский перинатальный центр для дальнейшего выхаживания.