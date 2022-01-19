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Происшествия19 января 2022 12:47

Казанского адвоката будут судить по подозрению в мошенничестве на два миллиона рублей

Свою вину мужчина не признал, от дачи показаний отказался
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По версии следствия, преступление было совершено еще в 2015 году.

По версии следствия, преступление было совершено еще в 2015 году.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

44-летнего казанского адвоката обвиняют в мошенничестве на общую сумму в два миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году он пообещал подзащитному изменить такую меру пресечения как заключение под стражу на домашний арест за взятку для должностных лиц судебной системы.

- Клиент передал через адвоката письмо матери с просьбой передать тому деньги, что та и сделала. Получив денежные средства, злоумышленник похитил их. Мера пресечения клиенту была оставлена без изменений, а в дальнейшем он был осужден, - говорят в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Освободившись в 2021 году, мужчина обнаружил в вещах скончавшейся матери аудиозаписи ее разговоров с адвокатом. Вернуть деньги тот не захотел, и потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

Свою вину адвокат не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.