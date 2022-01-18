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Общество18 января 2022 14:49

Экс-глава информационно-аналитического управления президента Татарстана начал строить федеральную карьеру

С февраля Ленар Файзутдинов будет работать в АНО «Диалог»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Предыдущее место работы Файзутдинов покинул по собственному желанию.

Предыдущее место работы Файзутдинов покинул по собственному желанию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов переходит работать во всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом «Диалог». Начиная с февраля он будет работать заместителем гендиректора и отвечать за стратегию развития.

Напомним, предыдущее место работы Файзутдинов покинул по собственному желанию.

- Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости, - написал он на своей странице в социальной сети.