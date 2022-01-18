Экс-глава информационно-аналитического управления президента Татарстана начал строить федеральную карьеру

Предыдущее место работы Файзутдинов покинул по собственному желанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов переходит работать во всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом «Диалог». Начиная с февраля он будет работать заместителем гендиректора и отвечать за стратегию развития.

Напомним, предыдущее место работы Файзутдинов покинул по собственному желанию.

- Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости, - написал он на своей странице в социальной сети.