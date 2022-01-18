В Марий Эл сварщик погиб при обрушении перегородки

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

17 января на одном из предприятий Волжска произошла трагедия. При демонтаже оборудования часть бетонной армированной перегородки обрушилась на сварщика-монтажника. От полученных травм 41-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного комитета Марий Эл.