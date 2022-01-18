61 деревню Татарстана снабдят сетью 4G

В отобранных голосованием деревнях построят вышки 4G. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в 61 деревне Татарстана появится сеть 4G. В это число вошли населенные пункты, в которых проживают от 100 до 300 человек. Список определили голосованием на портале госуслуг.

В настоящее время связи 4G нет в 624 малочисленных пунктах республики, сообщил на брифинге в Кабмине региона глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Он рассказал, что в текущем году в отобранных голосованием деревнях построят соответствующие вышки.