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Общество17 января 2022 17:05

Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана покинул пост

Ленар Файзутдинов сообщил об этом в Instagram
Инзиля ШАКИРОВА
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Основанием стало собственное желание. Фото: Инстаграм-аккаунт lenar_ru

Основанием стало собственное желание. Фото: Инстаграм-аккаунт lenar_ru

Руководитель информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул пост, об этом он сообщил на странице в Instagram. Файзутдинов выложил в Stories указ об освобождении занимаемой должности.

Основанием стало собственное желание.

- Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости, - сказано в публикации.

Файзутдинов выложил в Stories указ об освобождении занимаемой должности.

Файзутдинов выложил в Stories указ об освобождении занимаемой должности.

Фото: скриншот