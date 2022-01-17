Начальник информационно-аналитического управления президента Татарстана покинул пост

Основанием стало собственное желание. Фото: Инстаграм-аккаунт lenar_ru

Руководитель информационно-аналитического управления президента Татарстана Ленар Файзутдинов покинул пост, об этом он сообщил на странице в Instagram. Файзутдинов выложил в Stories указ об освобождении занимаемой должности.

Основанием стало собственное желание.

- Два года в мудрой и неравнодушной команде патриотов Татарстана пролетели на реактивной скорости, - сказано в публикации.