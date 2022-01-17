В 2021 году аэропорт Казани обслужил 3,9 миллиона пассажиров

В маршрутной сети воздушной гавани появились такие новые направления, как Каир, Пунта-Кана, Пафос, Ереван и Актобе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в 2021 году Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил 3 миллиона 876 тысяч пассажиров. Этот показатель на 11,7% больше того, что была в допандемийном 2019 году, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В минувшем году в аэропорту было выполнено 18 876 самолётовылета. В маршрутную сеть воздушной гавани вернулись популярные среди жителей Татарстана и ближайших регионов России направления: Будапешт, Ла-Романа, Ларнака, Бодрум, Шарм-Эль-Шейх и Хургада. Вместе с тем, появились такие новые маршруты, как Каир, Пунта-Кана, Пафос, Ереван и Актобе.

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В настоящее время на объекте завершается оснащение номеров (подробности)