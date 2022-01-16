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Общество16 января 2022 12:13

Врач из Набережных Челнов рассказала, как можно защитить себя от «омикрона»

По словам Ларисы Тановой, прежде всего, нужно позаботиться о своем иммунитете
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Новый штамм коронавируса распространяется в 2,5 раза быстрее чем «дельта».

Новый штамм коронавируса распространяется в 2,5 раза быстрее чем «дельта».

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Врач частного медцнтра из Набережных Челнов Лариса Танова в своем инстаграме рассказала, как можно обезопасить себя от нового штамма коронвируса – «омикрон».

Для начала она отметила, что им чаще болеют именно дети и беременные, инфекция распространяется в 2,5 раза быстрее чем штамм «дельта». Несмотря на то, что при заражении «омикроном» болезнь протекает легче, при наличии прививки, и редко поражаются легкие, тяжелые формы заболевания все равно неизбежно будут, также заявила Танова.

Поэтому врач посоветовала, прежде всего, позаботиться о своем иммунитете, особенно людям с хроническими недугами.

- Что необходимо? Проверить свой сахар крови, Ферритин, СРБ. Из питания убрать сладкое и изделия из белой муки. Добавить много зелени, овощей, витамины. Смазывать носовые ходы кремами с эфирными маслами. Принимать противовирусные препараты. Привести в порядок работу кишечника, принимать пробиотики, - рекомендовала Лариса Танова.

Также она советует всем, кто еще не успел, вакцинироваться от коронавируса.