Губернатор Ульяновской области Алексей Русских попросил посольство России в Доминикане помочь туристу-земляку

По словам главы региона, если будет необходимо, то застрявшего туриста эвакуируют на Родину. Фото: ulgov.ru

Отдых в Доминикане для жителя Ульяновской области Владимира Забайкина обернулся серьезными проблемами. У него воспалился аппендицит, пришлось ложиться на операцию, после которой у мужчины начались осложнения. По предварительной информации, возникло внутреннее кровотечение.

Сейчас Владимир продолжает находится в местной больнице, за ним присматривает его друг, который решил остаться и помочь. К этому времени у туристов уже истек срок действия турпутевки. Они остались с проблемами один на один. Узнав о том, в какую беду попали туристы из Ульяновской области, на помощь пришел губернатор области Алексей Русских.

- Дал ряд поручений коллегам из регионального правительства. Ситуацию держу на личном контроле. Отрабатывается вопрос о переводе Владимира в другое лечебное учреждение в Доминикане с более качественной медицинской помощью. Если будет необходимо, его эвакуируют с курорта либо регулярным авиарейсом, либо спецбортом санавиации – в зависимости от ситуации. Направлен запрос по линии управления внешних связей Ульяновской области в отделение Посольства России в Доминикане с просьбой о содействии нашим ребятам со стороны консула, - сообщил в своем Инстаграме Алексей Русских.

Он также отметил, что областное Агентство по туризму сейчас держит связь со страховой компанией. Она должна компенсировать все затраты Владимира Забайкина. Сопровождать его до момента выздоровления будет его друг. Несмотря на то, что срок турпутевки молодого человека истек, затраты, понесенные им в связи с необходимостью остаться, возместит Минсоцблагополучия Ульяновской области.