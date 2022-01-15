В Ульяновске спасли замерзавшего на Волге человека

Пострадавшего обнаружили в 6:30 утра в 800 метрах от границ яхт-клуба в сторону Пальцинского острова. Фото: ulmeria.ru

Утром 15 января МЧС Ульяновской области получило сообщение о мужчине, который пропал между Пальцинским островом и посёлком Ленинский. На место отправилась дежурная смена сотрудников.

Мужчину обнаружили в 6:30 утра в 800 метрах от границ яхт-клуба в сторону Пальцинского острова. Сам передвигаться он не мог, его отнесли в дежурный автомобиль и обогрели. Затем пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом переохлаждение и обморожение конечностей, передает пресс-служба администрации Ульяновска.