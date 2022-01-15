Минниханов поручил создать все условия для купания в Крещение-2022

Глава республики также отметил, что в регионе во время купания местных жителей следует проследить за соблюдением всех мер безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздник Крещения в Татарстане в течение трех дней пройдет купание в открытых водоемах. 15 января, в субботу, президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение о создании соответствующих условий на купелях.

Он также отметил, что в регионе следует проследить за соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, на Крещение-2022 в Казани и Набережных Челнах будут организованы по три купели, а в Нижнекамском районе - девять.