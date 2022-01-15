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Общество15 января 2022 12:31

Минниханов поручил создать все условия для купания в Крещение-2022

Купание в открытых водоемах Татарстана проводится в течение трех дней
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Глава республики также отметил, что в регионе во время купания местных жителей следует проследить за соблюдением всех мер безопасности.

Глава республики также отметил, что в регионе во время купания местных жителей следует проследить за соблюдением всех мер безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В праздник Крещения в Татарстане в течение трех дней пройдет купание в открытых водоемах. 15 января, в субботу, президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение о создании соответствующих условий на купелях.

Он также отметил, что в регионе следует проследить за соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, на Крещение-2022 в Казани и Набережных Челнах будут организованы по три купели, а в Нижнекамском районе - девять.