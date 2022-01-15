В Ульяновской области восстановили движение на федеральных и региональных трассах

Движение запустили 15 января в 11:00. Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за сильного ухудшения погоды в Ульяновской области собрали заседание штаба под руководством первого зампреда правительства региона Андрея Тюрина. В нем принято решение с 11:00 15 января открыть движение по федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам для автобусов и большегрузов.

Ранее Госавтоинспекция области предупреждала об ограничении движения на этих дорогах с 3:00 14 января. Автовокзал Ульяновска и автостанции в районах не стали выпускать автобусы на маршруты. При этом в аэропорту Ульяновска и на железной дороге транспортное сообщение работает без ограничений.

В настоящее время на дорогах области для уборки снега задействовано более 394 единиц спецтехники. С помощью онлайн-камер ведется регулярный мониторинг ситуации .