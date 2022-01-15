Крещение-2022 в Нижнекамском районе: в селах и поселках будут организованы 9 купелей

Праздник будет отмечаться верующими 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крещение Господне, которое будет отмечаться верующими 19 января, в Нижнекамском районе организуют три купели. Они расположатся в поселке Красный Ключ, селах Кошаево, Шереметьевка, Строшешминск, Большие Аты, Клятли, Кармалы (купель на реке Шешма) и Ачи, а также в поселке городского типа Камские Поляны.

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели.

С полным списком купелей, которые будут функционировать в Татарстане на Крещение Господне, можно ознакомиться здесь.

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