Минниханов наградил лучших работников прокуратуры государственными наградами

В 2022 году российская прокуратура отмечает 300-летний юбилей со дня основания. Фото: president.tatarstan.ru

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры России и 300-летию со дня образования российской прокуратуры. Государственными наградами лучших работников сферы наградил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что местная прокуратура всегда с честью выполняла стоящие перед ней задачи. С момента основания ведомства его сотрудники стоят на страже законности и правопорядка, посвящают свою жизнь служению закону, защите интересов граждан, общества и государства.