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Общество14 января 2022 15:10

Минниханов наградил лучших работников прокуратуры государственными наградами

В церемонии также принял участие мэр Казани Ильсур Метшин
Инзиля ШАКИРОВА
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В 2022 году российская прокуратура отмечает 300-летний юбилей со дня основания. Фото: president.tatarstan.ru

В 2022 году российская прокуратура отмечает 300-летний юбилей со дня основания. Фото: president.tatarstan.ru

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры России и 300-летию со дня образования российской прокуратуры. Государственными наградами лучших работников сферы наградил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что местная прокуратура всегда с честью выполняла стоящие перед ней задачи. С момента основания ведомства его сотрудники стоят на страже законности и правопорядка, посвящают свою жизнь служению закону, защите интересов граждан, общества и государства.