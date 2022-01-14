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Общество14 января 2022 12:20

В Марий Эл открыли продажу билетов на авиарейсы «Йошкар-Ола – Сочи»

Полеты будут осуществляться дважды в неделю
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для перелетов выбраны 50-местные самолеты CRJ-100/200.

Для перелетов выбраны 50-местные самолеты CRJ-100/200.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Йошкар-Олы открылась продажа билетов на рейсы «Йошкар-Ола – Сочи» и обратно. Полеты запланированы с 1 июня по 28 сентября дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Время рейсов назначено для на 12:00. Для перелетов выбраны 50-местные самолеты CRJ-100/200. Стоимость билета в одну сторону может составить до 8 тысяч 538 рублей.

Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании и снижении цены билета в зависимости от загрузки рейса, передает сообщество «Авиация в Марий Эл».