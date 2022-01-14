Минниханов призвал увеличить долю электронных документов в Татарстане

Глава региона также отметил необходимость использования чиновниками электронной системы взаимодействия. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал повысить количество электронных документов в регионе. По его словам, в Год цифровизации нужно активизировать работу по развитию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости и дополнить его недостающими сведениями.

Глава республики также отметил, что чиновникам региона следует активнее пользоваться электронной системой взаимодействия и электронными сервисами Росреестра.