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Общество14 января 2022 11:45

Минниханов призвал увеличить долю электронных документов в Татарстане

Речь идет о недостающих сведениях в Едином информационном ресурсе о земле и недвижимости
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Глава региона также отметил необходимость использования чиновниками электронной системы взаимодействия. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава региона также отметил необходимость использования чиновниками электронной системы взаимодействия. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал повысить количество электронных документов в регионе. По его словам, в Год цифровизации нужно активизировать работу по развитию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости и дополнить его недостающими сведениями.

Глава республики также отметил, что чиновникам региона следует активнее пользоваться электронной системой взаимодействия и электронными сервисами Росреестра.