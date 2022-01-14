У капитана казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова родился сын

Ни спортсмен, ни его супруга рождение первенца пока не прокомментировали. Фото: @hcakbars

14 января у капитана казанской хоккейной команды «Ак Барс» Даниса Зарипова и его супруги Альбины родился сын. Родители назвали мальчика Диас. Это имя означает «яркий», «солнечный».

Со знаменательным событием семью спортсмена уже поздравил клуб. Ни Данис, ни Альбина рождение первенца пока не прокомментировали.

- Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия, - написано странице «Ак Барса» в социальной сети.

Напомним, в августе 2021 года 40-летний Данис Зарипов объявил о том, что сезон 21/22 будет для него последним в игровой карьере.