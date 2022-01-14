Дороги Набережных Челнов от снега расчищают более 110 снегоуборочных машин

Для очистки от снега проездов и тротуаров внутри кварталов каждый день привлекают более 70 снегоуборочных машин и более 1100 дворников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно улицы Набережных Челнов от снега в усиленном режиме расчищают более 110 единиц спецтехники и 80 дорожных рабочих. Для очистки проездов и тротуаров внутри кварталов управляющие компании каждый день привлекают более 70 снегоуборочных машин и более 1100 дворников.

- В связи с погодными условиями организациям, ответственным за уборку магистральных, внутриквартальных и придомовых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, дано поручение о своевременной очистке территорий с использованием специализированной техники и дворников, - сообщают власти города