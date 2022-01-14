На новогоднем трамвае №5 в Казани прокатились 16,5 тысяч человек

За указанный период трамвай успел проехать 6 154 километров. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани пассажирами новогоднего трамвая №5 стали 16,5 тысяч человек. Украшенный в стиле зимней сказки электротранспорт ездил по городу с 29 декабря по 13 января, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За указанный период трамвай находился в пути около 272 часов, во время которых успел проехать 6 154 километров.

Напомним, для украшения состава была привлечена декораторская студия.

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