В Чебоксарах рабочий на стройке ослеп на один глаз

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Чебоксар. Мужчина обвиняется в нарушении техники безопасности на стройке микрорайона «Новый город». Предварительно, он выполнял работы по кладке кирпичных стен и во время этого поместил баллон с монтажной пеной в емкость с горячей водой, что привело к его разрыву.

Как итог, рабочий, который находился рядом, получил травму правого глаза с полной потерей зрения. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.