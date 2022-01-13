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Происшествия13 января 2022 17:19

В Чебоксарах рабочий на стройке ослеп на один глаз

В этом обвинили его коллегу, который, как утверждает следствие, нарушил правила безопасности на площадке
Инзиля ШАКИРОВА
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Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Чебоксар. Мужчина обвиняется в нарушении техники безопасности на стройке микрорайона «Новый город». Предварительно, он выполнял работы по кладке кирпичных стен и во время этого поместил баллон с монтажной пеной в емкость с горячей водой, что привело к его разрыву.

Как итог, рабочий, который находился рядом, получил травму правого глаза с полной потерей зрения. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.