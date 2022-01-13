В Ульяновской области 6% детей переболели коронавирусом

Госпитализация в медучреждения потребовалась лишь 5% заразившихся детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области за два года пандемии коронавирусом переболели 14 тысяч несовершеннолетних жителей региона, что составляет 6% от всего детского населения, сообщила уполномоченный по защите прав ребенка в области Екатерина Сморода. Она также отметила, что госпитализация в медучреждения потребовалась 5% заразившихся детей.

Для защиты несовершеннолетних в Ульяновской области перестроили работу детских образовательных учреждений. Так, группы и классы изолировали друг от друга, разграничили потоки, сопровождающих взрослых обязали соблюдать ограничения, ввели дистанционное образование, ношение масок и другие меры противоэпидемической безопасности. Правила продолжают действовать и в данный момент, рассказала Екатерина Сморода.