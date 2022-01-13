Пробки на казанских дорогах достигли девяти баллов

Пробки образовались практически во всех районах города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером, 13 января, пробки на дорогах Казани достигли девяти баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Сильные заторы образовались практически во всех районах города из-за плохой видимости и метели.

Дольше всего стоять придется в центре города, на улицах: Татарстан, Островского, Право-Булачная, Бутлерова, Московская. Также больше времени уйдет на проезд по улицам Салимжанова, Шаляпина, Даурская, Гвардейская, Краснококшайская, Воровского. Предварительно, ситуация улучшится ближе к восьми часам вечера.