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Общество13 января 2022 16:00

Пробки на казанских дорогах достигли девяти баллов

Дольше всего стоять придется в центре города из-за многочисленных аварий и метели
Инзиля ШАКИРОВА
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Пробки образовались практически во всех районах города.

Пробки образовались практически во всех районах города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером, 13 января, пробки на дорогах Казани достигли девяти баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Сильные заторы образовались практически во всех районах города из-за плохой видимости и метели.

Дольше всего стоять придется в центре города, на улицах: Татарстан, Островского, Право-Булачная, Бутлерова, Московская. Также больше времени уйдет на проезд по улицам Салимжанова, Шаляпина, Даурская, Гвардейская, Краснококшайская, Воровского. Предварительно, ситуация улучшится ближе к восьми часам вечера.

Ситуация улучшится ближе к восьми часам вечера.

Ситуация улучшится ближе к восьми часам вечера.

Фото: скриншот